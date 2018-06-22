Обхідні газопроводи РФ: у "Нафтогазі" сказали, коли Україна залишиться без транзиту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Якщо Росія добудує і запустить газопроводи “Північний потік-2” і “Турецький потік”, то Україна одразу ж втратить можливість транспортувати російський газ. Це може статися в 2021 році, а може і раніше — у 2020-му. Про це в інтерв’ю НВ повідомив комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Якщо будуть побудовані і запущені „Північний потік-2“, і обидві нитки „Турецького потоку“, є велика ймовірність, що одразу ж транзит через Україну буде дорівнювати нулю. „Північний потік-2“ теоретично можуть добудувати до кінця 2019 року. Однак, швидше за все, що будівельники на рік запізняться, тобто це буде кінець 2020-го. Відповідно, транзит буде відсутній з 2021 року”, — сказав Вітренко.
При цьому, за його словами, Україна може втратити транзит і раніше.
“Наприклад, „Газпром“ прокачає більше газу вже в наступному році і помістить його в підземні сховища в Європі. І в 2020-му можна менше газу подати до Європи. У такій ситуації у нас не буде транзиту вже через два роки. Це серйозний ризик”, — підкреслив Вітренко.
Нагадаємо, заступник міністра енергетики Наталія Бойко раніше повідомляла, що Україна розглядає можливість так званого нульового транзиту в разі завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.