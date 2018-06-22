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Обходные газопроводы РФ: в "Нафтогазе" сказали, когда Украина останется без транзита

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Если Россия достроит и запустит газопроводы “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, то Украина сразу же лишится возможности транспортировать российский газ. Это может произойти в 2021 году, а возможно и ранее - в 2020-ом. Об этом в интервью НВ сообщил коммерческий директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко, передает УНН.

“Если будут построены и запущены „Северный поток-2“, и обе нитки „Турецкого потока“, есть большая вероятность, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю. „Северный поток-2“ теоретически могут достроить к концу 2019 года. Однако, скорее всего, что строители на год опоздают, то есть это будет конец 2020-го. Соответственно, транзит будет отсутствовать с 2021 года”, — сказал Витренко.

При этом, по его словам, Украина может лишиться транзита и раньше.

“Например, „Газпром“ прокачает больше газа уже в следующем году и поместит его в подземные хранилища в Европе. И в 2020-м можно меньше газа подать в Европу. В такой ситуации у нас не будет транзита уже через два года. Это серьезный риск”, — подчеркнул Витренко.

Напомним, заместитель министра энергетики Наталья Бойко ранее сообщала, что Украина рассматривает возможность так называемого нулевого транзита в случае завершения строительства газопровода “Северный поток-2”.

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