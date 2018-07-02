Транзит газа в ЕС в первом полугодии уменьшился на 7,7%

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина в первом полугодии протранспортировала в Европу больше 42 млрд куб. м природного газа. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

“По оперативной информации, за шесть месяцев текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было протранспортировано 42,2 млрд куб. м природного газа”, — отметил он.

Как уточнил Белявский, объемы прокачки газа в июне составили 7,3 млрд куб. м, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Отметим, в январе-июне 2017 года Украина прокачала в Европу 45,7 млрд куб. м российского газа. То есть в этом году объем транзита упал на 3,5 млрд куб. м или на 7,7%.

Напомним, если Россия достроит и запустит газопроводы “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, то Украина сразу же потеряет возможность транспортировать российский газ. Это может произойти в 2021 году, а может и раньше — в 2020-м.

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