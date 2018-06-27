Гройсман про вимогу МВФ щодо цін на газ: дискусія триває

"Ми сьогодні в дискусії з МВФ. Але для України дуже важливе має значення, коли Російська Федерація виконає рішення Стокгольмського арбітражу і поверне нам 2,5 млрд доларів. Це питання нашої економічної стабільності", - сказав Гройсман, відповідаючи на запитання журналіста чи піде український уряд на такий крок як приведення цін на газ до ринкового рівня, як того вимагає МВФ.



Як повідомляв УНН, у травні 2018 року максимальна ціна газу, за якою споживачі (не пільговики) купували газ у травні, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.