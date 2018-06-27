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Гройсман про вимогу МВФ щодо цін на газ: дискусія триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, щодо його вимоги привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня. Про це на спільній прес-конференції учасників Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Ми сьогодні в дискусії з МВФ. Але для України дуже важливе має значення, коли Російська Федерація виконає рішення Стокгольмського арбітражу і поверне нам 2,5 млрд доларів. Це питання нашої економічної стабільності", - сказав Гройсман, відповідаючи на запитання журналіста чи піде український уряд на такий крок як приведення цін на газ до ринкового рівня, як того вимагає МВФ.

Як повідомляв УНН, у травні 2018 року максимальна ціна газу, за якою споживачі (не пільговики) купували газ у травні, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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