Гройсман о требовании МВФ относительно цен на газ: дискуссия продолжается

"Мы сегодня в дискуссии с МВФ. Но для Украины очень важное значение имеет то, когда Российская Федерация выполнит решение Стокгольмского арбитража и вернет нам 2,5 млрд долларов. Это вопрос нашей экономической стабильности", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос журналиста пойдет ли украинское правительство на такой шаг как приведение цен на газ к рыночному уровню, как того требует МВФ.



Как сообщал УНН, в мая 2018 года максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. Куб. м (с НДС). Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.