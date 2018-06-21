Названо максимальну ціну, за якою споживачі купували газ у травні

“Максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО у травні 2018 року становила — 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єра Геннадій Зубка, ціна газу для населення у новому опалювальному сезоні залежатиме від результатів переговорів Міненерговугілля та “Нафтогазу” щодо продовження дії ПСО для компанії.