У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Ціна газу для населення у новому опалювальному сезоні залежатиме від результатів переговорів Міненерговугілля та "Нафтогазу" щодо продовження дії ПСО для команії. Про це після брифінгу повідомив журналістам міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН.

"Поки що уряд не приймав жодного рішення про зміну вартості газу для населення. 187 постанова продовжена зараз до серпня місяця. Далі ми очікуємо вже рішення за результатами переговорів Міненерговугілля та "Нафтогазу", що буде далі з вартістю газу", - сказав Зубко.

За його словами, зрозуміло, що з року в рік вартість газу не буде зменшуватись. Тому Україні потрібно рухатись в енергоефективність.

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"Ми вважаємо, що саме заходи, які пов'язані безпосередньо з "теплими кредитами", з можливістю співфінансування від держави, від мультидонороського фонду - це саме той інструмент, який дасть можливість показати, куди рухатись нашим власникам житла", - уточнив голова Мінрегіону.

Як додав Зубко, те, що вимагається з приводу однакової ціни на газ для промисловості і населення – це питання антикорупційних кроків. Адже, коли існують різні ціни, існує ризик корупції, коли газ призначений для населення продається промисловості.

"Тому це питання того, чи хочемо ми далі витрачати газ в напрямку неефективного управління газотранспортною системою. Для нас дуже важливо зараз показати українцям, яким чином можна зменшити свої рахунки – це зменшення обсягу споживання, це підтримка держави та підтримка технічна", - зауважив він.

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