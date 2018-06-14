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Після завершення опалювального сезону українці готові до великих покупок

Після завершення опалювального сезону українці готові до великих покупок

Київ • УНН

 • 11201 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Після закінчення опалювального сезону в українців з'явились гроші на великі покупки. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine, передає УНН.

"У травні індекс споживчих настроїв зберігає позитивну тенденцію, що розпочалась у квітні. Найсуттєвіше у травні порівняно до квітня зріс індекс доцільності робити великі покупки. Найбільшу позитивну динаміку цей індекс мав у таких групах: дохід нижче за середній, у містах понад 100 тисяч населення та у групі старшого віку. Цей результат може бути пов’язаний із закінченням опалювального сезону та вивільненням коштів у цих групах",— зауважили в GfK Ukraine.

Зокрема, за даними GfK, у травні 2018 року індекс споживчих настроїв склав 62,9, що на 1,5 п. більше, ніж у квітні.

Індекс поточного становища підвищився на 1,4 п. та склав 60,3. Cкладові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 50,9, що на 0,8 п. нижче за показник квітня;
  • індекс доцільності великих покупок зріс на 3,7 п. та встановився на позначці 69,8.

Індекс економічних очікувань у травні піднявся на 1,6 п. — до позначки 64,6. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 1,7 п. порівняно з минулим місяцем і досяг позначки 61,2;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року збільшився на 0,5 п. та склав 62,5;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становив у травні 70,1, що на 2,7 п. більше за показник квітня.

Очікування українців щодо безробіття в травні поліпшилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 5,3 п. та склав 125,5.

Дещо зріс індекс інфляційних очікувань — на 1,9 п., склавши 190,4.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців незначно погіршилися: індекс девальваційних очікувань опустився на 1,9 пункти ─ до значення 149,5.

Довідка УНН.

Максимальні показники індексу споживчих настроїв, індексу економічних очікувань і поточного стану досягають позначки в 200 пунктів. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Максимальні показники індексу очікуваної динаміки безробіття, індексу інфляційних очікувань та індексу девальваційних очікувань також досягають позначки в 200 пунктів. Значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, девальвації).

Нагадаємо, на початку 2018 року розмір прожиткового мінімуму зріс на 10,1%, розмір мінімальної зарплати – на 16,3%, розмір мінімальної пенсії – на 16,4%.

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