В Кабмине рассказали, чего ожидать украинцам в новом отопительном сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Цена газа для населения в новом отопительном сезоне будет зависеть от результатов переговоров Минэнергоугля и "Нафтогаза" о продлении действия ПСО для комании. Об этом после брифинга сообщил журналистам министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН.
"Пока правительство не принимало никакого решения об изменении стоимости газа для населения. 187 постановление продолжено сейчас до августа месяца. Далее мы ожидаем уже решения по результатам переговоров Минэнергоугля и "Нафтогаза", что будет дальше со стоимостью газа", - сказал Зубко.
По его словам, понятно, что из года в год стоимость газа не будет уменьшаться. Поэтому Украине нужно двигаться к энергоэффективности.
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"Мы считаем, что именно мероприятия, связанные непосредственно с "теплыми кредитам", с возможностью софинансирования от государства, от мультидонороского фонда - это именно тот инструмент, который даст возможность показать, куда двигаться нашим владельцам жилья", - уточнил глава Минрегиона.
Как добавил Зубко, то, что требуется по поводу одинаковой цены на газ для промышленности и населения - это вопрос антикоррупционных шагов. Ведь, когда существуют разные цены, существует риск коррупции, когда газ предназначенный для населения продается промышленности.
"Поэтому это вопрос того, хотим ли мы дальше тратить газ в направлении неэффективного управления газотранспортной системой. Для нас очень важно сейчас показать украинцам, каким образом можно уменьшить свои счета - это уменьшение объема потребления, это поддержка государства и поддержка техническая", - отметил он.