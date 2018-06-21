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Названа максимальная цена, по которой потребители покупали газ в мае

Названа максимальная цена, по которой потребители покупали газ в мае

Киев  •  УНН

 • 14204 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В мае 2018 года максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН.

“Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о ПСО в мае 2018 года составила — 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по словам вице-премьера Геннадий Зубко, цена газа для населения в новом отопительном сезоне будет зависеть от результатов переговоров Минэнергоугля и “Нафтогаза” о продлении действия ПСО для компании.

Украинские Национальные Новости

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