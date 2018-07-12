Рада підтримала поправку МВФ для роботи Антикорупційного суду

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про “Внесення змін до закону про судоустрій та статус суддів”, необхідного для функціонування Антикорупційного суду. За відповідний законопроект проголосували 254 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачається, що всі судові справи стосовно підозрюваних у корупції чиновників, що розглядаються в судах першої інстанції та апеляційній, передаються до Вищого антикорупційного суду після створення останнього. Ухвалення цієї поправки вимагав МВФ.

Як зазначив доповідач з цього питання народний депутат Сергій Алєксєєв, порівняно з редакцією першого читання вилучено положення щодо врахування при розділі справ у судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, розташування робочих місць судів у відповідних населених пунктах.

Крім цього, вилучено по всьому тексту положення редакції першого читання, яким пропонувалась ліквідація територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Також вилучено положення редакції першого читання, яким пропонували зміни до регулювання роботи Громадської ради доброчесності.

І вилучено положення редакції першого читання щодо встановлення можливого притягнення до дисциплінарної відповідальності як судді голову суду, заступника голови суду за невиконання рішення Вищої ради правосуддя. Справа в тому, що коли голова суду або його заступник виконують адміністративну функцію, це робота не пов'язана із вчиненням цією особою безпосередньо правосуддя.

“Також з метою підвищення та якісного покращення процедури проведення спеціальної перевірки, що дасть можливість не розтягувати в часі майбутні конкурси, враховано пропозиції щодо уточнення документів, які підлягають для участі у доборі кандидата на посаду судді, а також уточнення повноваження ВККС”, - додав доповідач.

Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.

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