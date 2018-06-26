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Порошенко підписав закон про утворення Антикорупційного суду

Порошенко підписав закон про утворення Антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про створення Вищого антикорупційного суду. Це він зробив під час зустрічі зі студентами у вівторок, повідомляє УНН.

Порошенко підписав закон під час виступу перед випускниками Київського інституту міжнародних відносин.

"Я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду", - заявив Порошенко.

Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.

Законом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.

Нагадаємо, Порошенко сподівається на створення Антикорупційного суду до кінця року.

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