Порошенко підписав закон про утворення Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про створення Вищого антикорупційного суду. Це він зробив під час зустрічі зі студентами у вівторок, повідомляє УНН.
Порошенко підписав закон під час виступу перед випускниками Київського інституту міжнародних відносин.
"Я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду", - заявив Порошенко.
Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.
Законом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.
Нагадаємо, Порошенко сподівається на створення Антикорупційного суду до кінця року.