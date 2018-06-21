Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада України проголосувала за законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. За це рішення проголосували 265 народних депутатів, повідомляє кореспондент УНН.
Напередодні законопроект підтримав профільний комітет.
Законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду.