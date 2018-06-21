Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду

Напередодні законопроект підтримав профільний комітет.

Законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду.