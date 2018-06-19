Рада не включила до порядку денного законопроект про запуск Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду. Під час рейтингового голосування відповідне рішення підтримали лише 202 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується створити Вищий антикорупційний суд та встановити, що місце розташування, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються Законом України “Про Вищий антикорупційний суд”.
Як повідомляв УНН, 19 червня Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".
Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.