Рада не включила в повестку дня законопроект о запуске Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда. Во время рейтингового голосования соответствующее решение поддержали лишь 202 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд и установить, что местоположение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде".
Как сообщал УНН, 19 июня Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".
Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.