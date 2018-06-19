Рада не включила в повестку дня законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд и установить, что местоположение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Как сообщал УНН, 19 июня Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.