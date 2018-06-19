Президент вніс до ВР законопроект про утворення Антикорупційного суду

Глава держави визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду Парламенту.

Мета проекту закону - виконання вимог Конституції України, Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради заступник Глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов.



Як повідомляв УНН, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. Водночас Президент направив до ВРП законопроект "Про утворення Вищого антикорупційного суду".