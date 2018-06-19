Президент внес в ВР законопроект о создании Антикоррупционного суда

Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать законопроект будет во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов.



Как сообщал УНН, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. В то же время Президент направил в ВРУ законопроект " Об образовании Высшего антикоррупционного суда".