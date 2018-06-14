Президент направив до ВРП законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду” відповідно до процедури, визначеної частиною 2 ст. 125 Конституції України", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що Порошенко цього тижня планує завершити розробку законопроекту про утворення АКС.
Нагадаємо, Президент Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.