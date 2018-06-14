Президент направив до ВРП законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”

"Президент Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду” відповідно до процедури, визначеної частиною 2 ст. 125 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що Порошенко цього тижня планує завершити розробку законопроекту про утворення АКС.

Нагадаємо, Президент Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.