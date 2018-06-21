Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об образовании Высшего антикоррупционного суда. За это решение проголосовали 265 народных депутатов, сообщает корреспондент УНН.
Накануне законопроект поддержал профильный комитет.
Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.
Напомним, ранее Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда.