Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда

Накануне законопроект поддержал профильный комитет.

Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.

Напомним, ранее Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда.