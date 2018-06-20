Комітет Ради підтримав законопроект про утворення Антикорупційного суду

Так, 17 членів Комітету проголосували "за", один утримався. Законопроект підтримали за основу та в цілому.



Законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.



Комітет також розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". За результатами обговорення члени Комітету 16 голосами "за" підтримали законопроект і рекомендують Верховній Раді прийняти його за основу.



Нагадаємо, вчора Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду.



