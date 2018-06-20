Комитет Рады поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда

Так, 17 членов Комитета проголосовали "за", один воздержался. Законопроект поддержали за основу и в целом.



Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд по местонахождению в городе Киеве и поручить Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.



Комитет также рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". По результатам обсуждения члены Комитета 16 голосами "за" поддержали законопроект и рекомендуют Верховной Раде принять его за основу.



Напомним, вчера Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда.



