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Порошенко подписал закон о создании Антикоррупционного суда

Порошенко подписал закон о создании Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

 • 10226 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины о создании Высшего антикоррупционного суда. Это он сделал во время встречи со студентами во вторник, сообщает УНН.

Порошенко подписал закон во время выступления перед выпускниками Киевского института международных отношений.

"Я принял решение, что мы как раз сегодня здесь должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда", - заявил Порошенко.

Верховная Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда 21 июня.

Законом предлагается создать Высший антикоррупционный суд по местонахождению в городе Киеве и поручить Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.

Напомним, Порошенко надеется на создание Антикоррупционного суда до конца года.

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