Порошенко сподівається на створення Антикорупційного суду до кінця року

“На сьогодні в країні функціонує, і після створення суду (Вищого антикорупційного суду — ред.), а я сподіваюся, що це буде до кінця року, буде незалежна, ефективна антикорупційна інфраструктура. Бо корупція є не менш небезпечний ворог, ніж агресія Російської Федерації й незаконна анексія Криму”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. 21 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.