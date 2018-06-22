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Порошенко сподівається на створення Антикорупційного суду до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається на створення Вищого антикорупційного суду до кінця року. Про це Глава держави сьогодні сказав під час представлення нового голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця на Донеччині, передає УНН.

“На сьогодні в країні функціонує, і після створення суду (Вищого антикорупційного суду — ред.), а я сподіваюся, що це буде до кінця року, буде незалежна, ефективна антикорупційна інфраструктура. Бо корупція є не менш небезпечний ворог, ніж агресія Російської Федерації й незаконна анексія Криму”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. 21 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

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