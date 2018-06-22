Порошенко надеется на создание Антикоррупционного суда до конца года

“На сегодня в стране функционирует, и после создания суда (Высшего антикоррупционного суда — ред.), а я надеюсь, что это будет до конца года, будет независимая, эффективная антикоррупционная инфраструктура. Потому что коррупция не менее опасный враг, чем агрессия Российской Федерации и незаконное аннексия Крыма”, — подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу. 21 июня Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об образовании Высшего антикоррупционного суда.