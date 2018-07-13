Украина уже год ведет переговоры с МВФ относительно цены на газ - Гройсман

"Уже год мы ведем дискуссии по формированию цены на газ в стране. Для промышленности газ стоит около 10 000. Для населения правительство ввело ограничения - до 7000 гривен. Речь идет о том, чтобы цену на газ выровнять и сделать ее единой. Поэтому год мы ведем дискуссию с МВФ ", - сообщил В.Гройсман.

Он также добавил, что за следующие 5 лет Украина должна вернуть 33 млрд долларов долгов.

Как сообщал УНН, Рада поддержала поправку МВФ для работы Антикоррупционного суда.

Приезд в Украину миссии МВФ зависит от решения двух вопросов: внесение поправок в закон о Антикоррупционный суд и согласования вопроса повышения цены на газ. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий.