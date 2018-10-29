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Эксперт рассказал, как после подорожания газа вырастет стоимость отопления в платежках

Эксперт рассказал, как после подорожания газа вырастет стоимость отопления в платежках

Киев  •  УНН

 • 17352 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Повышение цены на природный газ для населения на 23,5% приведет к росту стоимости отопления для населения примерно на 18-20%. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дяченко в комментарии корреспонденту УНН.

"По моим подсчетам, прежде всего, вырастет цена на тепло процентов на 18-20. Это будет ключевое подорожание", - отметил эксперт.

По его словам, стоимость тепла зависит от цены на газ в среднем на 70-80%, поэтому повышение цены на газ больше всего повлияет именно на отопление. Кроме того, коснется подорожание также и стоимости электроэнергии - но только 10%, что работает на газе.

При этом он добавил, что новые тарифы на коммунальные услуги будут установлены не ранее 1 декабря, а, возможно, и позже, поэтому стоит ожидать ситуации, когда предприятия теплокоммунэнерго будут получать газ по повышенной цене, а расчеты с потребителями проходить по старым ценам. Эти убытки предприятий, по мнению эксперта, будут заложены в новые тарифы или, что менее вероятно, правительство предусмотрит для них компенсации в бюджете.

"Тарифы будут установлены позже, но задним числом будут делать перерасчет, скорее всего", - добавил эксперт.

По его мнению, в результате повышения цен на газ в стране вырастет размер субсидий, хотя круг субсидиантив останется неизменным.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с сообщением о достижении соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Тариф на услуги ЖКХ на основе повышенной цены на газ в Киеве утвердят не раньше декабря.

Украинские Национальные Новости

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