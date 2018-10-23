"Нафтогаз" залишить ціни для промисловості у листопаді без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” не змінюватиме цінові пропозиції для промислових споживачів газу на листопад 2018 року. Про це повідомив Департамент з корпоративних комунікацій компанії, передає УНН.
“НАК „Нафтогаз України“ продовжила дію чинного прейскуранта на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на листопад 2018 року (для договорів укладених до 01.10.18 року)”, — йдеться у повідомленні.
В залежності від цих показників, “Нафтогаз” пропонує газ за ціною 11 199,00 — 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ).
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Нагадаємо, 24 вересня НАК “Нафтогаз України” збільшив вартість газу для промислових споживачів на понад 9% — до 14 тис. 586 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).
Раніше підвищення цін на 4,6% для промислових споживачів відбулось у вересні.