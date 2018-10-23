"Нафтогаз" оставит цены для промышленности в ноябре без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” не будет менять ценовые предложения для промышленных потребителей газа на ноябрь 2018 года. Об этом сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям компании, передает УНН.
“НАК ”Нафтогаз Украины“ продлила действие действующего прейскуранта на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года (для договоров заключенных до 01.10.18 года)”, — говорится в сообщении.
В зависимости от этих показателей, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 11 199,00 — 12 155,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).
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Напомним, 24 сентября НАК “Нафтогаз Украины” увеличил стоимость газа для промышленных потребителей на более чем 9% — до 14 тыс. 586 грн за тысячу кубометров (с НДС).
Ранее повышение цен на 4,6% для промышленных потребителей произошло в сентябре.