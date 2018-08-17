У вересні ціна на газ для промспоживачів зросте на 4,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. “Нафтогаз” підвищив вересневі ціни на газ для промислових споживачів на 4,6%, передає УНН з посиланням на повідомлення “Нафтогазу”.
“Нафтогаз” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 вересня, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на серпень ціни збільшено на 4,6%, — сказано у повідомленні компанії.
Як додали у “Нафтогазі”, запропоновані ціни на природний газ диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, “Нафтогаз” пропонує газ за ціною 8 833 — 9 662 грн/тис. куб. м (без ПДВ).
Нагадаємо, у липні 2018 року максимальна ціна газу, за якою непобутові споживачі (не пільговики) купували газ, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).