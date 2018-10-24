Гройсман заявив, що ціна на газ для населення більше підніматися не буде

"Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати - ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися на буде. Крапка. Це рішення, яке є абсолютно твердим", - запевнив Глава уряду.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.



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Нагадаємо, в українському уряді велись переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%.