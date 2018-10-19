Кабмін продовжив дію ПСО для “Нафтогазу” до 1 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань для НАК “Нафтогаз України” щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго до 1 листопада. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засідання уряду, передає УНН.
“Постанова стосується змін до 187 постанови... про затвердження положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу ... щодо продовження її терміну до 1 листопада 2018 року”, — сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.
Нагадаємо, в українському уряді велись переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%.
У п'ятницю 19 жовтня Кабінет міністрів України зібрався на позачергове засідання уряду щодо питання ціни на газ.