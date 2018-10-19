Розпочалося засідання уряду з питань ціни на газ

“Більше року ми вели перемовини з МВФ, щоб зняти питання про підняття ціни на газ. Але не все в наших силах, і не все в моїх силах”, — сказав на початку засідання уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНН, днями Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго - до 27 жовтня.

Водночас в українському уряді ведуть переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%. Водночас, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв застеріг, що не впевнений, "наскільки це коректно". Також він заявляв, що український уряд на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.