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Кабмін відклав підвищення цін на газ до 27 жовтня

Кабмін відклав підвищення цін на газ до 27 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Продовжили дію ПСО до 27 жовтня", - повідомив Рябчук.

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України може продовжити дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго після 18 жовтня.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Украіни Володимир Гройсман не вважає за необхідне змінювати ціни на газ для населення та пообіцяв не допустити їх підвищення на 60 відсотків.

Він також зазначив, що під час переговорів із МВФ, він закликає кредиторів подивитись на доходи украінців і зрозуміти, що газ — не продукт розкоші для них.

Українські Національні Новини

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