Кабмин отложил повышение цен на газ до 27 октября

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 53477 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114958 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122959 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162417 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150883 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129934 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177106 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Продолжили действие ПСО до 27 октября ", - сообщил Рябчук.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины может продлить действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго после 18 октября.

Напомним, Премьер-министр Украини Владимир Гройсман не считает необходимым менять цены на газ для населения и пообещал не допустить их повышения на 60 процентов.

Он также отметил, что во время переговоров с МВФ, он призывает кредиторов посмотреть на доходы украинцив и понять, что газ — не продукт роскоши для них.

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