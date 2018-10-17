Кабмин отложил повышение цен на газ до 27 октября

"Продолжили действие ПСО до 27 октября ", - сообщил Рябчук.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины может продлить действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго после 18 октября.

Напомним, Премьер-министр Украини Владимир Гройсман не считает необходимым менять цены на газ для населения и пообещал не допустить их повышения на 60 процентов.

Он также отметил, что во время переговоров с МВФ, он призывает кредиторов посмотреть на доходы украинцив и понять, что газ — не продукт роскоши для них.