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В правительстве не исключили продолжения действия ПСО для "Нафтогаза" после 18 октября

В правительстве не исключили продолжения действия ПСО для "Нафтогаза" после 18 октября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров Украины может продлить действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго после 18 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

"Все зависит от того, на какие решения мы выйдем в ходе переговорного процесса с нашими международными партнерами. Если к этому времени (18 октября - ред.) не будет достигнуто какой-то договоренности, я не исключаю ситуации, что могут и дальше быть продолжены эти специальные обязательства (ПСО для "Нафтогаза" - ред.). До любого срока, если до 18 числа (октября - ред.) не будет конкретного решения", - заявил А.Рева.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 18 октября.

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