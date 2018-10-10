В правительстве не исключили продолжения действия ПСО для "Нафтогаза" после 18 октября

"Все зависит от того, на какие решения мы выйдем в ходе переговорного процесса с нашими международными партнерами. Если к этому времени (18 октября - ред.) не будет достигнуто какой-то договоренности, я не исключаю ситуации, что могут и дальше быть продолжены эти специальные обязательства (ПСО для "Нафтогаза" - ред.). До любого срока, если до 18 числа (октября - ред.) не будет конкретного решения", - заявил А.Рева.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 18 октября.