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В уряді не виключили продовження дії ПСО для "Нафтогазу" після 18 жовтня

В уряді не виключили продовження дії ПСО для "Нафтогазу" після 18 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України може продовжити дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго після 18 жовтня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.

“Все залежить від того, на які рішення ми вийдемо в ході переговорного процесу з нашими міжнародними партнерами. Якщо до цього часу (18 жовтня — ред.) не буде досягнуто якоїсь домовленості, я не виключаю ситуації, що можуть і далі бути продовжені ці спеціальні зобов’язання (ПСО для „Нафтогазу“ — ред.). До будь-якого терміну, якщо до 18 числа (жовтня — ред.) не буде конкретного рішення”, — заявив А.Рева.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСО) для НАК “Нафтогаз України” щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго до 18 жовтня.

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