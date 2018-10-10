В уряді не виключили продовження дії ПСО для "Нафтогазу" після 18 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України може продовжити дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго після 18 жовтня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“Все залежить від того, на які рішення ми вийдемо в ході переговорного процесу з нашими міжнародними партнерами. Якщо до цього часу (18 жовтня — ред.) не буде досягнуто якоїсь домовленості, я не виключаю ситуації, що можуть і далі бути продовжені ці спеціальні зобов’язання (ПСО для „Нафтогазу“ — ред.). До будь-якого терміну, якщо до 18 числа (жовтня — ред.) не буде конкретного рішення”, — заявив А.Рева.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСО) для НАК “Нафтогаз України” щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго до 18 жовтня.