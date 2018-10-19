Началось заседание правительства по вопросам цены на газ

"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять вопрос о повышении цены на газ. Но не все в наших силах, и не все в моих силах", - сказал в начале заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, на днях Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго - до 27 октября.

В то же время в украинском правительстве ведут переговоры с МВФ по цене на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предостерег, что не уверен, " насколько это корректно". Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.