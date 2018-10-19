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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44354 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113258 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121291 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160503 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150194 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139240 просмотра

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Началось заседание правительства по вопросам цены на газ

Началось заседание правительства по вопросам цены на газ

Киев  •  УНН

 • 14874 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины начал внеочередное заседание правительства, передает УНН.

"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять вопрос о повышении цены на газ. Но не все в наших силах, и не все в моих силах", - сказал в начале заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, на днях Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго - до 27 октября.

В то же время в украинском правительстве ведут переговоры с МВФ по цене на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предостерег, что не уверен, " насколько это корректно". Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.

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