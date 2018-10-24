Гройсман заявил, что цена на газ для населения больше подниматься не будет

"Я слышал о том, что начинают сейчас говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать - ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться на будет. Точка. Это решение, которое является абсолютно твердым", - заверил Глава правительства.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин продлил действие ПСО для "Нафтогаза" до 1 ноября

Напомним, в украинском правительстве велись переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%.