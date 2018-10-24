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Гройсман заявил, что цена на газ для населения больше подниматься не будет

Гройсман заявил, что цена на газ для населения больше подниматься не будет

Киев  •  УНН

 • 18320 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не будет повышаться. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я слышал о том, что начинают сейчас говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать - ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться на будет. Точка. Это решение, которое является абсолютно твердым", - заверил Глава правительства.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м. 

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Напомним, в украинском правительстве велись переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%.

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