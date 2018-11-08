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В школах Каменского объявили дополнительные каникулы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В школах правобережной части города Каменское Днепропетровской области объявили дополнительные каникулы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Каменского городского совета.

Такое решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании. Так, дополнительные каникулы продлятся с 12 по 18 ноября.

"Каникулы вводят в школах, которые обеспечиваются теплом от АО "Днепровская ТЭЦ" (АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" – ред.)... Согласно решению комиссии, руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений поручено в течение осенне-зимнего периода обеспечивать температурный режим в помещениях в соответствии с санитарными нормами с использованием электрических панелей и других обогревательных приборов", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в случае необходимости департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства горсовета будет предоставлять имеющиеся электропанели для обогрева учебных заведений.

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Очевидно, каникулы ввели в связи с отсутствием тепла в учебных заведениях. Ведь Днепровская теплоэлектроцентраль еще не запущена. Как сообщили в горсовете, запуск Днепровской теплоэлектроцентрали ожидается к концу следующей недели. УНН ожидает комментарий от городского совета по поводу этой ситуации.

Напомним, в связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, как только тепло начало поступать в дома местных жителей – как это и было запланировано, с 16 октября. Однако 26 октября отопительный сезон запустили снова.

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