У Краматорську знову запустили теплопостачання

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Краматорську знову запустили опалювальний сезон після при зупинки у зв’язку із забороною теплогенеруючим підприємствам використовувати газ. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Краматорської міської ради.