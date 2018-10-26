У Краматорську знову запустили теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Краматорську знову запустили опалювальний сезон після при зупинки у зв’язку із забороною теплогенеруючим підприємствам використовувати газ. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Краматорської міської ради.
“Одне із підприємств (почало централізовану подачу тепла в квартири жителів міста — ред.) вчора, одне з них починає сьогодні, ще одне теж цими днями (вже відновило подачу тепла — ред.)”, — зазначили у прес-службі.
При цьому в міськраді уточнили, що всього місто забезпечує три підприємства з вироблення тепла різної форми власності. Наразі питання з подачею газу до них частково вдалось улагодити.
“Тепло є приблизно в половині будинків міста”, — додали в прес-службі, уточнивши, що подача опалення відбувається поступово, тож цей процес з технологічних причин розтягнеться на певний період.
Нагадаємо, у зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів — як це і було заплановано, з 16 жовтня.