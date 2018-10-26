В Краматорске снова запустили теплоснабжение

"Одно из предприятий (начало централизованную подачу тепла в квартиры жителей города - ред.) вчера, одно из них начинает сегодня, еще одно тоже на днях (уже возобновило подачу тепла - ред.)", - отметили в пресс-службе.

При этом в горсовете уточнили, что всего город обеспечивает три предприятия по выработке тепла различной формы собственности. Сейчас вопрос с подачей газа в них частично удалось уладить.

"Тепло приблизительно в половине домов города", - добавили в пресс-службе, уточнив, что подача отопления происходит постепенно, поэтому этот процесс по технологическим причинам растянется на определенный период.

Напомним, в связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, только тепло начало поступать в дома местных жителей - как это и было запланировано, с 16 октября.