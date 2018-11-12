В Смеле из-за отсутствия отопления закрыли 11 школ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107121 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114210 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128569 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172407 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Смеле из-за отсутствия отопления закрыли 11 школ

В Смеле из-за отсутствия отопления закрыли 11 школ

Киев  •  УНН

 • 32072 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла. Об этом УНН сообщили в управлении образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета.

“11 школ и 12 детсадов — без отопления. В садах подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сведены группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах с сегодняшнего дня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона”, — отметили в управлении.

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Как говорится на сайте горсовета Смелы, КП “Смилакомунтеплоэнерго” не может подавать тепло в дома горожан, поскольку отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно существующих задолженностей, недостаточно средств на закупку газа.

Напомним, в школах правобережной части города Каменское ввели дополнительные каникулы в связи с отсутствием теплоснабжения.

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