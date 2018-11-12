В Смеле из-за отсутствия отопления закрыли 11 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла. Об этом УНН сообщили в управлении образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета.
“11 школ и 12 детсадов — без отопления. В садах подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сведены группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах с сегодняшнего дня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона”, — отметили в управлении.
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Как говорится на сайте горсовета Смелы, КП “Смилакомунтеплоэнерго” не может подавать тепло в дома горожан, поскольку отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно существующих задолженностей, недостаточно средств на закупку газа.
Напомним, в школах правобережной части города Каменское ввели дополнительные каникулы в связи с отсутствием теплоснабжения.