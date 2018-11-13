Из-за отсутствия отопления в Смеле открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту непредставления отопления в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Черкасской области, передает УНН.
"Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, сейчас в городе Смела закрыты учебные заведения, местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. На месте работают сотрудники полиции.
Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.