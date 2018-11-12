У Херсоні без опалення залишається 31 навчальний заклад

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У 31 закладі освіти Херсона відсутнє теплопостачання через заборгованість споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління освіти Херсонської міської ради.

"Через великі борги споживачів АТ "Херсонська ТЕЦ" (АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" - ред.) не отримала ліміти на газ, тому не має змоги подати теплоносії до будівель", - йдеться в повідомленні.

Так, без теплопостачання залишаються навчальні заклади міста, які обслуговує "Херсонська ТЕЦ", а це 13 шкіл, 15 дитсадків, а також Будинок дитячої творчості, Палац дітей та юнацтва, Центр позашкільної роботи.

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У зв’язку з цим управління освіти рекомендувало керівникам навчальних закладів скоротити уроки та встановити у навчальних аудиторіях обігрівачі.

"Шкільні комісії мають терміново провести перевірку стану електрообладнання у закладах. Учасники освітнього процесу у зв’язку з підключенням обігріваючих пристроїв повинні пройти цільовий інструктаж з пожежної безпеки. Діти, які на час відсутності теплопостачання не відвідуватимуть вище вказані школи та садки, вважатимуться відсутніми з поважних причин", - уточнили в управлінні.

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Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області через відсутність тепла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання 11 шкіл. Тим часом у місті Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити навчання у чотирьох школах.

Раніше у школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області запровадили додаткові канікули через відсутність опалення. Роботу теплоелектроцентралі, яка обслуговує ці навчальні заклади, не запустили.

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