У Херсоні без опалення залишається 31 навчальний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У 31 закладі освіти Херсона відсутнє теплопостачання через заборгованість споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління освіти Херсонської міської ради.
"Через великі борги споживачів АТ "Херсонська ТЕЦ" (АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" - ред.) не отримала ліміти на газ, тому не має змоги подати теплоносії до будівель", - йдеться в повідомленні.
Так, без теплопостачання залишаються навчальні заклади міста, які обслуговує "Херсонська ТЕЦ", а це 13 шкіл, 15 дитсадків, а також Будинок дитячої творчості, Палац дітей та юнацтва, Центр позашкільної роботи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місто у Хмельницькій області опинилося під загрозою відключення газу
У зв’язку з цим управління освіти рекомендувало керівникам навчальних закладів скоротити уроки та встановити у навчальних аудиторіях обігрівачі.
"Шкільні комісії мають терміново провести перевірку стану електрообладнання у закладах. Учасники освітнього процесу у зв’язку з підключенням обігріваючих пристроїв повинні пройти цільовий інструктаж з пожежної безпеки. Діти, які на час відсутності теплопостачання не відвідуватимуть вище вказані школи та садки, вважатимуться відсутніми з поважних причин", - уточнили в управлінні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини
Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області через відсутність тепла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання 11 шкіл. Тим часом у місті Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити навчання у чотирьох школах.
Раніше у школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області запровадили додаткові канікули через відсутність опалення. Роботу теплоелектроцентралі, яка обслуговує ці навчальні заклади, не запустили.