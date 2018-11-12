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У Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області люди вийшли на протест через відсутність газу, під час якого перед входом до будівлі "Криворіжгаз" запалили шини, передає УНН.

Так, перед будівлею компанії зібралися кілька десятків людей. На фасаді повісили плакат із закликом "дати газ криворіжцям". Крім того, на місце події прибули вогнеборці.

Водночас прес-служба "Криворіжгазу" повідомила, що "будівлю (компанії – ред.) захоплено невідомими людьми".

"У заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста. Будівлю "Криворіжгазу" взяли штурмом невідомі через відмову "Нафтогазу України" постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль", – зазначили у "Криворіжгазі".

У компанії додали, що робота підприємства заблокована, не працює аварійна служба, у місті "підвищена техногенна небезпека".

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, жителі Кривого Рогу залишаються без опалення. Зокрема, через відсутність тепла у школах міста, які забезпечуються теплом від "Криворізької теплоцентралі", ввели вимушені канікули.

Нагадаємо, через відсутність опалення 11 шкіл у місті Сміла Черкаської області призупинили освітній процес і вийшли на дистанційне навчання.

Крім того, місто Шепетівка, що у Хмельницькій області, опинилося під загрозою відключення газу через заборгованість перед НАК "Нафтогаз України".

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