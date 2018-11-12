Місто у Хмельницькій області опинилося під загрозою відключення газу

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Жителів міста Шепетівка, що у Хмельницькій області, скликають на загальноміське віче у зв'язку з ситуацією з теплопостачанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Шепетівської міської ради.