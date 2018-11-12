Місто у Хмельницькій області опинилося під загрозою відключення газу

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Жителів міста Шепетівка, що у Хмельницькій області, скликають на загальноміське віче у зв'язку з ситуацією з теплопостачанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Шепетівської міської ради.

"Ситуація з постачання тепла в місті стала вкрай критично. Я як міський голова, апарат виконкому та міська рада вичерпали набір усіх юридичних інструментів для того, щоб розв'язати ситуацію у законний спосіб... Запрошую усіх вас, шановні шепетівчани, на загальноміське віче", - звернувся до жителів міста міський голова Шепетівки Михайло Полодюк.

Воно заплановано на середу, 14 листопада, о 12:00 на площі перед міською радою.

Раніше "Шепетівкагаз" повідомило міськраді, що "Шепетівка Енергоінвест" має борги перед НАК "Нафтогаз України". У зв'язку з цим оператор газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз", яке є дочірньою компанією "Нафтогазу України", зобов'язане з 13 листопада 2018 року понизити до нуля тиск у газорозподільній мережі міста.

"Ситуація у місті Шепетівка надзвичайно складна, і у вівторок-середу вона може ускладнитися набагато більше. Пов'язана вона з тим, що у міську раду минулого тижня надійшов лист-попередження від "Шепетівкагаз" про те, що з 13 числа буде припинено газопостачання по всій Шепетівці, що автоматично може призвести до локальної НС по місту взагалі", - сказав міський голова на брифінгу у понеділок.

Нагадаємо, через відсутність опалення 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

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