Город в Хмельницкой области оказался под угрозой отключения газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Жителей города Шепетовка, который находится в Хмельницкой области, созывают на общегородское вече в связи с ситуацией с теплоснабжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шепетовского городского совета.
"Ситуация по поставкам тепла в городе стала крайне критичной. Я как городской голова, аппарат исполкома и городской совет исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом. Приглашаю всех вас, уважаемые шепетовчане, на общегородское вече", - обратился к жителям города мэр Шепетовки Михаил Полодюк.
Оно запланировано на среду, 14 ноября, в 12:00 на площади перед городским советом.
Ранее "Шепетовкагаз" сообщил горсовету, что "Шепетовка Энергоинвест" не урегулировало задолженность перед ПАО НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим оператор газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза Украины", обязано с 13 ноября 2018 года снизить до нуля давление в газораспределительную сеть города.
"Ситуация в городе Шепетовка чрезвычайно сложная, и во вторник-среду она может осложниться еще больше. Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от "Шепетовкагаз" о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу вообще", - сказал мэр на брифинге в понедельник.
Напомним, из-за отсутствия отопления 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.