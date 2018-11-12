Город в Хмельницкой области оказался под угрозой отключения газа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107311 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114609 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152561 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146420 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137411 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128659 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172635 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Город в Хмельницкой области оказался под угрозой отключения газа

Город в Хмельницкой области оказался под угрозой отключения газа

Киев  •  УНН

 • 14136 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Жителей города Шепетовка, который находится в Хмельницкой области, созывают на общегородское вече в связи с ситуацией с теплоснабжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шепетовского городского совета.

"Ситуация по поставкам тепла в городе стала крайне критичной. Я как городской голова, аппарат исполкома и городской совет исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом. Приглашаю всех вас, уважаемые шепетовчане, на общегородское вече", - обратился к жителям города мэр Шепетовки Михаил Полодюк.

Оно запланировано на среду, 14 ноября, в 12:00 на площади перед городским советом.

Ранее "Шепетовкагаз" сообщил горсовету, что "Шепетовка Энергоинвест" не урегулировало задолженность перед ПАО НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим оператор газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза Украины", обязано с 13 ноября 2018 года снизить до нуля давление в газораспределительную сеть города.

"Ситуация в городе Шепетовка чрезвычайно сложная, и во вторник-среду она может осложниться еще больше. Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от "Шепетовкагаз" о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу вообще", - сказал мэр на брифинге в понедельник.

Напомним, из-за отсутствия отопления 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

Украинские Национальные Новости

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