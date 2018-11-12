В Кривом Роге люди из-за отсутствия газа устроили пикет и жгли шины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области люди вышли на протест из-за отсутствия газа, во время которого перед входом в здание "Криворожгаз" зажгли шины, передает УНН.
Так, перед зданием компании собрались несколько десятков человек. На фасаде повесили плакат с призывом "дать газ криворожанам". Кроме того, на место происшествия прибыли пожарные.
В то же время пресс-служба "Криворожгаза" сообщила, что "здание (компании - ред.) захвачено неизвестными людьми".
"В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города. Здание "Криворожгаза" взяли штурмом неизвестные из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль", – отметили в "Криворожгазе".
В компании добавили, что работа предприятия заблокирована, не работает аварийная служба, в городе "повышенная техногенная опасность".
Ранее местные СМИ сообщали, жители Кривого Рога остаются без отопления. В частности, из-за отсутствия тепла в школах города, которые обеспечиваются теплом от "Криворожской теплоцентрали", ввели вынужденные каникулы.
Напомним, из-за отсутствия отопления 11 школ в городе Смила Черкасской области приостановили образовательный процесс и вышли на дистанционное обучение.
Кроме того, город Шепетовка, который находится в Хмельницкой области, оказался под угрозой отключения газа из-за задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".