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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107060 просмотра

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В Херсоне без отопления остается 31 учебное заведение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В 31 учебном заведении Херсона отсутствует теплоснабжения из-за задолженности потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления образования городского совета.

"Из-за больших долгов потребителей АО "Херсонская ТЭЦ" ( АО "Херсонская теплоэлектроцентраль" - ред.) не получила лимиты на газ, поэтому не имеет возможности подать теплоносители к зданиям", - говорится в сообщении.

Так, без теплоснабжения остаются учебные заведения города, котороые обслуживает "Херсонская ТЭЦ", а это 13 школ, 15 детских садов, а также Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, Центр внешкольной работы.

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В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям учебных заведений сократить уроки и установить в учебных аудиториях обогреватели.

"Школьные комиссии должны срочно провести проверку состояния электрооборудования в учреждениях. Участники образовательного процесса в связи с подключением обогревающих устройств должны пройти целевой инструктаж по пожарной безопасности. Дети, которые на время отсутствия теплоснабжения не будут посещать вышеуказанные школы и садики, будут считаться отсутствующими по уважительным причин", - уточнили в управлении.

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Напомним, в городе Смела Черкасской области из-за отсутствия тепла приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение 11 школ. Тем временем в городе Шепетовка Хмельницкой области решили временно приостановить обучение в четырех школах.

Ранее в школах правобережной части города Каменское Днепропетровской области ввели дополнительные каникулы из-за отсутствия отопления. Работу теплоэлектроцентрали, которая обслуживает эти учебные заведения, не запустили.

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