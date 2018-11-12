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У Шепетівці закрили декілька шкіл через загрозу відключення газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Освітній процес у чотирьох школах міста Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити через загрозу відключення газопостачання міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Шепетівської міської ради.

"Члени виконкому розглянули питання щодо тимчасового призупинення освітнього процесу в ЗОШ № 1, ЗОШ №4, СЗОШ №2, НВК №2 "ЗОШ-гімназія". Рішення про призупинення навчання в цих школах було прийнято через загрозу зниження тиску газу у місті Шепетівка до 0 та затримку в запуску вже під’єднаних модульних котелень", - йдеться в повідомленні.

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Так, виконком міськради вирішив призупинити освітній процес у школах з 13 листопада до стабілізації ситуації.

"Про тривалість перерви у навчанні буде повідомлено додатково", - додали у міськраді.

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Нагадаємо, через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи зобов'язаний з вівторка, 13 листопада, припинити газопостачання міста Шепетівка, що в Хмельницькій області. За словами міського голови, це автоматично може призвести до локальної надзвичайної ситуації по місту.

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