У Шепетівці закрили декілька шкіл через загрозу відключення газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Освітній процес у чотирьох школах міста Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити через загрозу відключення газопостачання міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Шепетівської міської ради.
"Члени виконкому розглянули питання щодо тимчасового призупинення освітнього процесу в ЗОШ № 1, ЗОШ №4, СЗОШ №2, НВК №2 "ЗОШ-гімназія". Рішення про призупинення навчання в цих школах було прийнято через загрозу зниження тиску газу у місті Шепетівка до 0 та затримку в запуску вже під’єднаних модульних котелень", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Смілі через відсутність опалення закрили 11 шкіл
Так, виконком міськради вирішив призупинити освітній процес у школах з 13 листопада до стабілізації ситуації.
"Про тривалість перерви у навчанні буде повідомлено додатково", - додали у міськраді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини
Нагадаємо, через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи зобов'язаний з вівторка, 13 листопада, припинити газопостачання міста Шепетівка, що в Хмельницькій області. За словами міського голови, це автоматично може призвести до локальної надзвичайної ситуації по місту.